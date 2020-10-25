الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي والقناة الناقلة

يستضيف فريق أرسنال نظيره ليستر سيتي اليوم، الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريمرليج".

موعد مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول ضد أرسنال في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق يوسف سيف.

أرسنال ضد ليستر سيتي:

ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل الصعود إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، والحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على اللقب.

في المقابل يطمح فريق ليستر سيتي في مدواة جراحه بانتزاع الثلاث نقاط من الجانرز واستعادة توهجه مجددا، بعد السقوط أمام وست هام 3 - 0 وأستون فيلا 1 - 0، في آخر جولتين بالبريميرليج.

ترتيب أرسنال وليستر سيتي:

ويحتل ليستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثامن.

مباريات أخرى بـ الدوري الإنجليزي:

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون مع إيفرتون، وولفرهامبتون مع كريستال بالاس.

تأجيل عودة الجماهير:

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.