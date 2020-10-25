اتحاد جدة يحسم صفقة أحمد حجازي.. والتوقيع اليوم

أكد تقرير سعودي، اليوم، الأحد، أن نادي اتحاد جدة السعودي أنهى اتفاقه مع وست بروميتش الإنجليزي على ضم المدافع المصري أحمد حجازي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن إدارة اتحاد جدة اتفقت مع نظيرتها في وست بروميتش على ضم المدافع المصري أحمد حجازي.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم التوقيع الرسمي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية مساء اليوم.

وغاب أحمد حجازي هن معظم مباريات وست بروميتش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة، إلا أنه تعافى منها مؤخرا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد حجازي 3.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وخاض فريق اتحاد جدة مباراتين في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم " 2020 - 2021" - خسر في مباراة وتعادل في أخرى.

ويحتل اتحاد جدة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم بنقطة وحيدة.