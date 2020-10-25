نهائي الكونفدرالية.. عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان

استقر أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بشكل كبير على التشكيل المتوقع لمواجهة نهضة بركان المغربي، اليوم، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجمه الأول عبد الله السعيد للفوز على نهضة بركان في مباراة اليوم، من أجل التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي "حديث العهد". وتأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على حوريا الغيني بهدفين دون رد، بينما صعد نهضة بركان على حساب حسنية أغادير. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نهضة بركان: حراسة المرمى: المهدي سليمان خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد " دونجا" - أحمد توفيق - محمد فاروق. خط الهجوم: عبد الله السعيد- تراوري - جون أنطوي. يذكر أن نهائي بطولة الكونفدرالية سيقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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