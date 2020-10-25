لمدة 3 سنوات.. أطهر الطاهر يتعاقد مع سموحة في صفقة انتقال حر

أنهى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر إجراءات التعاقد مع اللاعب أطهر الطاهر، ظهير أيسر الهلال السوداني ومنتخب السودان، فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. وتعد هذه الصفقة هى ثانى صفقات سموحة بعد التعاقد مع اللاعب محمود البدرى مدافع الإنتاج الذى انضم للأزرق هو الآخر فى صفقة انتقال حر. ويستعد فريق سموحة لمواجهة نادي مصر، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة.

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