6 نوفمبر.. شوبير يحسم الجدل: لا تأجيل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن تأجيل مباراة تهانئ دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 6 نوفمبر المقبل.

كان نادي الزمالك تقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" من أجل تأجيل موعد المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال ليقام في الثامن من نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 نوفمبر لمنح الفريق فرصة للاستعداد للمباراة في حال تأهله للمباراة النهائية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام في موعدها، رغم تقدم الزمالك بطلب إلى الكاف من أجل تأجيل اللقاء".

وأضاف شوبير:" حظوظ الزمالك في التأهل تصل إلى 70% حيث يمتلك الفريق شخصية كبيرة تساعده على الصعود، كما أن الرجاء اسُتهلك بسبب المنافسة مع الوداد على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة".

وتابع شوبير:" أثق في تأهل الزمالك إلى النهائي، بسبب العناصر الجيدة التي يضمها الفريق، بالإضافة إلى صعوبة تسجيل الرجاء هدفين في القاهرة".

وواصل:" رغم وجود شكوك حول مشاركة محمود علاء وحازم إمام أمام الرجاء بسبب الإصابة، إلا أن الونش وأحمد عيد قادران على تعويض غيابهما".

وأكمل:" مشكلة باتشيكو الوحيدة، هو عدم اعتماده على الناشئين الذين كان يدفع بهم باتريس كارتيرون قبل رحيله".

يذكر أن الزمالك تفوق على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، على مركب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال أفريقيا.