اتعلمت كتير.. حسام غالي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالجونة

أعلن حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رحيله بشكل رسمي عن ناديه والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.
وقال حسام غالي، عبر حسابه على "إنستجرام": "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة ااستفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا".
وأضاف: "حاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة.. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".
وقال غالي في تصريحات خاصة إنه تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته كمدير للكرة لنادر شوقي، رئيس الشركة المسئولة عن إدارة النادي.
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