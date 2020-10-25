وزير الرياضة يُطلق المرحلة الثانية لمشروع "30 يوم تحدي"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا موسعا صباح اليوم بمركز التعليم المدني بالجزيرة، لعرض تفاصيل النسخة الثانية من مشروع 30 يوم تحدى الذى تنفذه الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بالوزارة ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

في السياق ذاته طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شباب مصر المشاركة في مشروع 30 يوم تحدى وممارسة الرياضة لما له من أهمية رياضية وشبابية من حيث ممارسة الرياضيات المختلفة وتقوية المناعة.

وأكد وزير الرياضة ان الوزارة تهدف استمرار مشروع 30 يوم تحدى لمراحل أخري متعددة ومشاركة كل فئات المجتمع فيه والترويج والتسويق له من خلال عدة فعاليات.

من جهته تضمن المؤتمر تكريم مجموعة من الفائزين في المرحلة الأولى من مشروع 30 يوم تحدى.

وتخلل المؤتمر عرض أبرز الإنجازات التي شهدتها المرحلة الأولى من برنامج "30 يوم تحدى رياضى افتراضى"، لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية.

يذكر أن النسخة الاولى من 30 يوم تحدي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضي، وحددت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الألعاب الرياضية للشباب للمشاركة في " تحدي 30 يوم " شملت الجري - المشي – الدراجات النارية – الكياك – هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة " كراسي متحركة فقط.