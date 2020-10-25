المصائب تطارد البلوجرانا.. برشلونة يعلن غياب كوتينيو للإصابة

وذكر نادي برشلونة في بيانا رسميا، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كوتينيو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، خلال مباراة الكلاسيكو.
وأضاف بيان نادي برشلونة، أن عودة كوتينيو إلى الملاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وتجمد رصيد فريق برشلونة عن برشلونة عند النقطة السابعة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام ريال مدريد.
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة يوفنتوس، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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