المصائب تطارد البلوجرانا.. برشلونة يعلن غياب كوتينيو للإصابة

وسقط فريق برشلونة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا. وذكر نادي برشلونة في بيانا رسميا، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كوتينيو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، خلال مباراة الكلاسيكو. وأضاف بيان نادي برشلونة، أن عودة كوتينيو إلى الملاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة نجمه البرازيلي فليبي كوتينيو، خلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد فريق برشلونة عن برشلونة عند النقطة السابعة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام ريال مدريد.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة يوفنتوس، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.