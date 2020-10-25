طارق يحيى يعلن جاهزية ثنائي الزمالك لموقعة الرجاء بـ دوري الأبطال

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الزمالك سوف يستعيد بعض اللاعبين قبل لقاء الرجاء المغربي يوم 1 نوفمبر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفى مقدمتهم محمود علاء وفرجاني ساسي .

وقال يحيى في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اجريت اتصالات ببعض الأصدقاء في المغرب، وأبلغوني أن الرجاء دائما يقوم ببعض العوامل النفسية قبل المباريات حتى في الدوري المغربي، وفوزي لقجع رئيس اتحاد كرة القدم المغربي يساند دائما الأندية المغربية في البطولات الإفريقية".

وأضاف: "لقجع يساند الرجاء بشكل كبير، وتأجيل المباراة جاء بمساندته القوية، ولكن الأمور في الزمالك جيدة والفريق سوف يستعيد لاعبين أيضا قبل المباراة".

وواصل: "أهنئ النادي الأهلي بالوصول لنهائي البطولة، وأتمنى لحاق الزمالك به وأن يكون النهائي مصري".