انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فى الـ 9 من مساء اليوم الأحد، فإن الجميع على أحَرِّ من الجمر لمشاهدة مواجهة نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ حيث يواجه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فريق نهض بركان على استاد مولاى عبد الله فى العاصمة المغربية الرباط.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

تنطلق مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية فى الساعة الـ 9 مساء بتوقيت القاهرة، والذي يوافق الساعة الـ 8 مساء بتوقيت الرباط.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

ومن المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز ونهضة بركان فى نهائي الكونفدرلية الإفريقية على قناة بى إن سبورت إتش دى 7 “beIN Sports HD7”.

الكونفدرالية .. حلم العمر

يأتى التتويج بالكونفدرلية الإفريقية بمثابة حلم العمر لفريق بيراميدز، خصوصا وأنها ستكون البطولة الأولى فى تاريخ النادى “حديث الولادة”، كما ستكون أيضًا، فخرا لمصر وللأندية المصرية والتى حققت انتصارات كبيرة على الأندية المغربية فى عقر دارها، وما فوز الأهلى والزمالك على الوداد والرجاء على استاد محمد الخامس فى كازابلانكا ببعيد.

مشوار مشرِّف لبيراميدز ينتظر التتويج

بدأ بيراميدز مشواره فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ 64، عندما ألتقى فريق ايتوال الكونغولى، وقد حقق الانتصار عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف، وصعد إلى دور الـ 32.

وتعادل بيراميدز فى القاهرة بهدف مع فريق “شباب بلوزداد” الجزائرى، إلا أنه استطاع الفوز عليه فى عقر داره بالجزائر بهدف سجله جون أنطوي منحه تذكرة العبور لدور الـ 16.. ثم فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزاني ذهابًا وإيابًا، بمجموع 5 – 1، ليمنحه تذكرة العبور إلى دور المجموعات.

وتصدر براميدز المجموعة الأولى التى كانت تضم معه “المصرى البورسعيدى، وفريق إينوغو رينجرز النيجيرى، ونواذيبو الموريتاني”، حيث حقق فريق الأهرام 5 انتصارات على “نواذيبو والمصري” مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

ولعب بيراميدز فى دور الـ 8 مع زاناكو الزامبي، واستطاع الفوز بنتيجة 3 أهداف نظيفة فى العاصمة الزامبية لوساكا قبل أن يخسر بهدف فى القاهرة، ويصعد إلى الدور قبل النهائى.

وفى الدر قبل النهائي من الكونفدرلية نجح بيراميدز فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليحجز مقعدًا فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان الجزائري، والذى يسعى لهزيمة بيراميدز ليعوض خسارته أمام الزمالك فى المباراة الهائية من الكونفدرالية العام الماضى.