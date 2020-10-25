دورتان تأسيسيتان للمدربين في الكرة الطائرة وألعاب القوى عن بعد

شهدت تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين

انطلقت أمس فعاليات دورتي المدربين التأسيسية في لعبتي الكرة الطائرة وألعاب القوى والتي تنظمها اللجنة الرئيسية المشرفة على مراكز اعداد الناشئين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتستمر حتى الرابع من شهر نوفمبر المقبل وقد دشنت دورة الكرة الطائرة للمدربين التأسيسية أولى محاضراتها بحضور وتفاعل كبير من قبل المدربين المشاركين حيث تحدث المحاضر الدولي شهاب الدين بن أحمد الريامي في محاضرته الاولى عن تقنيات الكرة الطائرة ( المنهجية الحديثة ) التمرير من اعلى وتمرير من أسفل ، أما المحاضرة الثانية فكانت عن تاريخ وطبيعة الكرة الطائرة والتشكيل الهيكلي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة وتستكمل غدا الثلاثاء محاضرات دورة المدربين للطائرة من خلال اقامة ثلاث محاضرات الأولى عن الكرة الطائرة للصغار والاحماء والاطالات والمحاضرة الثانية عن الاحماء ( انواع الاحماءوفوائده ) والاطالات وانواعها وفوائدها اما المحاضرة الثالثة عن الالعاب التمهيدية والكرة الطائرة للصغار .

أما بالنسبة لدورة المدربين التأسيسية فكانت في الفترة المسائية استهل فيها المحاضر المدرب الوطني فهد بن خلفان المشايخي محاضرته الأولى عن مراحل تطور لاعب ألعاب القوى وتقام اليوم الاثنين المحاضرة عن الخطوات التعليمية لمسابقات الوثب وتقام يوم الاربعاء القادم المحاضرة الثالثة تكون عن الخطوات التعليمية لمسابقات الجري .

وعن الدورة قال المدرب الوطني فهد المشايخي :تعتبر هذه الدورة من فئة الدورات التأسيسية التي تهدف الى تعريف الدارسين بمسابقات العاب القوى ومهام المدرب وواجباته التعليمية والتدريبية لمختلف الاعمار منذ الطفولة والتعرف على حقيبة ألعاب القوى للاطفال وحتى الوصول لمرحلة الاداء بفئة العموم. بحيث يخرج الدارسون بعد نهاية الدورة بحصيلة جيدة من المعلومات والمهارات التي تمكنهم من اكتشاف المواهب ورعايتها وتطويرها، مع التأكيد على ضرورة أن يستكمل الدارسون تطوير انفسهم من خلال الدورات التخصصية المعتمدة من الاتحاد الدولي لالعاب القوى والتي من شأنها تطوير قدراتهم العملية بشكل كبير كونها تحتوي على شقي الدراسة النظرية والعملية لمدة 12 يوما متتالية

واضاف المشايخي نأمل من خلال هذه الدراسة أن يكون لدينا قاعدة من المدربين والمدربات القادرين على اثراء مراكز اعداد الناشئين بالمواهب الرياضية ونأمل مستقبلا في تأهيل عدد من هؤلاء المدربين لكي يتم الاستفادة منهم في فتح مراكز جديدة لإعداد ناشئي ألعاب القوى في مختلف محافظات السلطنة.