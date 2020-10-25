اليوم ..لجنة المسابقات باتحاد اليد تعقد اجتماعا مشتركا مع الأندية الخمسة

لمناقشة المقترحات المقدمة حول إنهاء الموسم الرياضي تعقد اليوم لجنة المسابقات باتحاد اليد اجتماعا لها برئاسة عثمان بن الماس القاسمي أمين صندوق الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة بحضور الأعضاء وممثلي اندية كل من نادي عمان والسيب ومسقط واهلي سداب ومجيس وسوف يتم خلال الاجتماع المشترك اطلاع الأندية على كافة التفاصيل المتعلقة بالموسم الرياضي 2019/2020 واخر المستجدات الخاصة بالمقترحات المقدمة من الأندية حول انهاء الموسم الرياضي كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة البطولات التي سوف تشارك فيها الأندية على المستوى الخليجي والاسيوي العام القادم .

وكان الاتحاد العماني لكرة اليد قرر انهاء برنامج مسابقاته للموسم الرياضي 2019/2020 بعد التشاور مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والتي أيدت المقترحات المقدمة من قبل الاتحاد والأندية حول انهاء الموسم الرياضي بسبب عدم تقديم دعم اضافي من قبل الوزارة للاتحاد لتطبيق البروتوكول الصحي الخاص بعودة الأنشطة الرياضية في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” .

الجدير بالذكر أن المسابقات المتبقية في الموسم الرياضي 2019/2020 هي الدوري العام ودرع الوزارة، حيث تقدمت الأندية في اللقاء التشاوري السابق مع لجنة المسابقات بمقترحات من أجل انهاء الموسم وهي بأن يتم توزيع الجوائز المالية لمسابقة درع الوزارة بين الأندية، حيث يتم تقسيم الجائزة المالية للمتأهلين الى المباراة النهائية بالتساوي بين الناديين بينما يتم توزيع جائزة المركز الثالث بالتساوي بين الثالث والرابع أما بالنسبة للدوري العام فقد اتفقت الاندية بان يتم توزيع الجوائز المالية المخصصة للمراكز الثلاثة الأولى على الأندية الأربعة المتأهلة بالتساوي.

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