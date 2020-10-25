ألاساني ديوب حديث الساعة
متابعة ـ صالح البارحي :
في تطور متوقع لقضية مشاركة اللاعب ألاساني ديوب مهاجم نادي العروبة بلقاء فريقه أمام السويق بالجولة (24) بدوري الاضواء والتي انتهت بفوز العروبة 1/صفر بهدف سجله ذات اللاعب ، قامت الأمانة العامة بالاتحاد العماني لكرة القدم بتحويل الاحتجاج الذي تقدم به نادي السويق أمس إلى لجنة الانضباط بشكل عاجل ، حيث يرى مجلس إدارة نادي السويق بأن مشاركة اللاعب في المباراة غير قانونية بسبب وجود العديد من المخالفات التي قام بتضمينها برسالة الاحتجاج تلك ، أبرزها أن مشاركة اللاعب تعتبر مخالفة لقرارات اللجنة العليا في شأن القادمين لأرض السلطنة من خلال عدم التزامه بالحجر المنزلي لمدة (14) يوما ، وثانيا يرى السويق بأنها مشاركة غير قانونية ومخالفة للوائح الانضباط الخاصة بأهلية اللاعبين ، وثالثا هي بمثابة مخالفة لإجراءات البروتوكول الطبي الذي تم التأكيد عليه عبر التعميم رقم 22/2020 بتاريخ 15/10/2020م في مادته (14) .
من جانب آخر ، فإن لجنة الانضباط بدأت في دراسة كافة حيثيات الموضوع من أجل اتخاذ اللازم ، وطلبت من مجلس ادارة الاتحاد مخاطبة الجهات المختصة للحصول على عدد من التفاصيل الخاصة باللاعب منذ دخوله ارض السلطنة ، ومن باب أولى ، فإن هذا الأمر سينطبق على كافة الأندية التي قامت بإشراك لاعبين لم يكملوا فترة الحجر الصحي المحدد للقادمين إلى السلطنة ، ومن هذه الاندية نادي بهلاء كذلك ، حيث إنه قام بإشراك اللاعب الجابوني كيمبا في مباراته الاخيرة أمام نادي مرباط والتي انتهت بفوز بهلاء بسباعية نظيفة ، ومن المنتظر صدور قرارات عاجلة في هذا الشأن قبل انطلاق صافرة بداية الجولة قبل الأخيرة بدوري الأضواء والمحدد لها الاربعاء القادم إن شاء الله تعالى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتجاج السويق على طاولة الانضباط وأهلية اللاعبين قد تعصف بتطلعات العروبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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