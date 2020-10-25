احتجاج السويق على طاولة الانضباط وأهلية اللاعبين قد تعصف بتطلعات العروبة

ألاساني ديوب حديث الساعة

متابعة ـ صالح البارحي :

في تطور متوقع لقضية مشاركة اللاعب ألاساني ديوب مهاجم نادي العروبة بلقاء فريقه أمام السويق بالجولة (24) بدوري الاضواء والتي انتهت بفوز العروبة 1/صفر بهدف سجله ذات اللاعب ، قامت الأمانة العامة بالاتحاد العماني لكرة القدم بتحويل الاحتجاج الذي تقدم به نادي السويق أمس إلى لجنة الانضباط بشكل عاجل ، حيث يرى مجلس إدارة نادي السويق بأن مشاركة اللاعب في المباراة غير قانونية بسبب وجود العديد من المخالفات التي قام بتضمينها برسالة الاحتجاج تلك ، أبرزها أن مشاركة اللاعب تعتبر مخالفة لقرارات اللجنة العليا في شأن القادمين لأرض السلطنة من خلال عدم التزامه بالحجر المنزلي لمدة (14) يوما ، وثانيا يرى السويق بأنها مشاركة غير قانونية ومخالفة للوائح الانضباط الخاصة بأهلية اللاعبين ، وثالثا هي بمثابة مخالفة لإجراءات البروتوكول الطبي الذي تم التأكيد عليه عبر التعميم رقم 22/2020 بتاريخ 15/10/2020م في مادته (14) .

من جانب آخر ، فإن لجنة الانضباط بدأت في دراسة كافة حيثيات الموضوع من أجل اتخاذ اللازم ، وطلبت من مجلس ادارة الاتحاد مخاطبة الجهات المختصة للحصول على عدد من التفاصيل الخاصة باللاعب منذ دخوله ارض السلطنة ، ومن باب أولى ، فإن هذا الأمر سينطبق على كافة الأندية التي قامت بإشراك لاعبين لم يكملوا فترة الحجر الصحي المحدد للقادمين إلى السلطنة ، ومن هذه الاندية نادي بهلاء كذلك ، حيث إنه قام بإشراك اللاعب الجابوني كيمبا في مباراته الاخيرة أمام نادي مرباط والتي انتهت بفوز بهلاء بسباعية نظيفة ، ومن المنتظر صدور قرارات عاجلة في هذا الشأن قبل انطلاق صافرة بداية الجولة قبل الأخيرة بدوري الأضواء والمحدد لها الاربعاء القادم إن شاء الله تعالى .