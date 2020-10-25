في الجولة قبل الأخيرة بدوري الدرجة الأولى لا صوت يعلو فوق صوت الفوز وحصد النقاط

6 مواجهات مثيرة لا تقبل القسمة على اثنين ستحدد ملامح الصعود بالمجموعتين

متابعة ـ صالح البارحي :

بسرعة البرق … يواصل قطار دوري الدرجة الأولى انطلاقته المثيرة … ليصل اليوم إلى محطة هامة للغاية قد تحسم الأمور بشكل نهائي … وقد تؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة المتبقية من صراع الصعود للأضواء … أمسية اليوم ستشهد ( 6 ) مواجهات مناصفة بين المجموعتين لا تقبل القسمة على اثنين … الانتصار وحصد النقاط الثلاث كاملة أهم أهداف كل فريق … فلم يبق في الوقت الكثير بل أزفت الدقائق وبات الختام وإسدال الستار قريبا للغاية … فقد اصبحنا على بعد محطتين فقط لا تحتمل الخطأ والتخاذل إطلاقا ..

رابطة الدوري العماني حددت الساعة السادسة والنصف مساء اليوم موعدا لانطلاق المباريات … حيث يلتقي في المجموعة الأولى الخابورة مع الاتحاد بمجمع صحار ، ويلتقي صور مع الشباب بمجمع صور ، فيما صلالة يلاقي عبري بمجمع صلالة ، وفي المجموعة الثانية يلعب المضيبي مع بوشر باستاد السيب ، والمصنعة يلاقي بدية بمجمع الرستاق ، ونزوى يتبارى مع سمائل بمجمع نزوى .

صراع المجموعة الأولى

صراع المجموعة الأولى يتواصل … حيث لا زالت فرص الصعود قائمة لجميع الفرق من صاحب المركز الأول وحتى الأخير … حيث يتصدر الاتحاد المجموعة برصيد (13) نقطة مع بقاء (6) نقاط في أرضية الميدان … يأتي خلفه صلالة برصيد (12) نقطة وبذات الرصيد يأتي صور (12) ، ثم الشباب برصيد (9) نقاط والخابورة برصيد (7) نقاط وعبري في المركز الأخير برصيد (6) نقاط ، لذلك فإن هناك فرصة حتى للفريق الأخير في الوصول لصراع مباراتي الملحق لحسم أمر الفريق الصاعد الثالث للاضواء .

الاتحاد في لقاء اليوم أمام الخابورة يدرك تماما بأنه على أعتاب تحقيق حلم طال انتظاره ، وبأن عليه تخطي عقبة الخابورة ليضمن الصدارة للجولة القادمة وتتبقى له نقطة واحدة من الجولة الأخيرة لتأكيد الصعود المباشر ، فيما الخابورة يعلم بأنها الفرصة الأخيرة له في المنافسة على الصعود ، وفي اللقاء الثاني يلعب صور صاحب المركز الثالث برصيد (12) نقطة مع الشباب بمجمع صور ، حيث أن الفارق بين الفريقين ثلاث نقاط تصب في مصلحة المستضيف الذي لا يجد أمامه سوى الفوز من أجل مزاحمة الاتحاد أولا والتمسك بحظوظ الصعود ثانيا خاصة وأن منافسه صلالة الذي يحل وصيفا بذات الرصيد (12) نقطة يستقبل عبري الذي يتمسك ببصيص الأمل على الورق فقط ، حيث إن فريق صلالة يعلم بأنه أمام فرصة سانحة لتحقيق الفوز والتمسك بمطاردة المتصدر والبقاء على حظوظه بشكل كامل في الصعود المباشر والعودة للاضواء مجددا .

منافسة شرسة

المجموعة الثانية تدور فيها منافسة شرسة للغاية ، حيث إن فارق النقاط بين (5) فرق يعطي مؤشرا إيجابيا في مشاهدة مباريات تنافسية إلى أبعد الحدود ، فخسارة نقطة واحدة ربما تعني نهاية حلم تنتظره هذه الفرق وعملت من أجله منذ بداية الموسم ، المصنعه المتصدر برصيد (13) نقطة يدخل لقاء قويا للغاية أمام بدية برصيد (12) نقطة ، فارق النقطة سيجعل من المباراة مواجهة حامية الوطيس ، حيث إن فوز المصنعة يؤكد تمسكه بالصدارة ويرفع رصيده إلى (16) نقطة ويبقى أمل صعوده المباشر بيده في الجولة الأخيرة ، أما بدية فيعلم أنها الفرصة الأخيرة بالنسبة له إن أراد تحقيق حلم الصعود بعد محاولات عديدة ، فالفوز يرفع رصيده إلى (15) نقطة ويفرمل المتصدر في ذات الوقت .

اللقاء الثاني سيجمع بين المضيبي وبوشر وهو لقاء شبه سهل بالنسبة لبوشر الذي يمتلك (11) نقطة وفي المركز الخامس مناصفة مع سمائل بذات عدد من النقاط ، حيث إنه يلاقي فريقا لا يمتلك أي حظوظ في المنافسة على الصعود ، فرصيد (4) نقاط لم يعد كافيا إطلاقا لدخول المضيبي في الصراع ، وبات على العنابي التفكير في الموسم القادم .

اللقاء الثالث الهام جدا كذلك ، هو لقاء ديربي يجمع بين نزوى صاحب المركز الثاني برصيد (13) نقطة وسمائل صاحب المركز الرابع برصيد (11) نقطة ، الفوز في هذا اللقاء بمثابة حصد (6) نقاط ، خاصة وأنه يأتي بين غريمين تقليديين أولا وبين فريقين يتنافسان على إحدى بطاقات الصعود من هذه المجموعة سواء الصعود المباشر أو مباراتي الملحق ، حيث إن فوز نزوى ينهي طموحات سمائل بشكل تام في الحصول على فرصته ، وفوز سمائل يبقي على أمل نزوى للنهاية مع بقاء جولة أخيرة بهذا المشوار العصيب .