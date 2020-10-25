الشباب العماني يؤكد حضوره في المحافل الدولية ويحوز المراتب الأولى .. في يومه السنوي .. استذكار للدعم والإنجاز

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

حظى قطاع الرياضة والشباب باهتمام بالغ من أعلى المستويات في السلطنة ، فقد شرفه المغفور له باذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد – طيب لله ثراه – بتخصيص يوم سنوي ( 26 أكتوبر من كل عام) للاحتفاء بهم وبانجازاتهم والتأكيد على الدعم والاهتمام الذي ناله الشباب العماني طيلة مسيرة النهضة العمانية الحديثة ، وتواصل هذا الاهتمام في عهد النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – الذي أكد في خطابه السامي في 23 فبراير 2020م، على «إن الشباب هم ثروة الأمم و موردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني حاضر الأمة ومستقبلها».

مبادرون

إن احتفال السلطنة اليوم بيوم الشباب العماني هو استذكار لما ناله قطاع الرياضة والشباب من الاهتمام والرعاية ساهم في رفع شأن الرياضة العمانية في مختلف المحافل الدولية، حيث حققت الرياضة العمانية خلال عام 2019م العديد من الإنجازات سواء على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي، وهذه الإنجازات التي تحققت على الصعيدين الفردي والجماعي لم تكن لولا الدعم والاهتمام الذي أولته الحكومة الرشيدة للرياضة والرياضيين وكانت ثمرته بناء جيل صالح من الشباب الذي ساهم في رفع علم السلطنة في الكثير من المحافل الدولية، حيث بلغ عدد الميداليات التي حققتها المنتخبات الوطنية 116 ميدالية منها 29 ميدالية ذهبية و38 ميدالية فضية و49 ميدالية برونزية .

الاتحاد العماني لكرة القدم

• خطف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الثالث في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت منافساتها خلال الفترة 10- 17 مارس 2019م والتي أقيمت على ملعب باليهايف بمدينة بتايا التايلندية، ليحصل المنتخب على البطاقة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

الاتحاد العماني لكرة اليد

• خطف المنتخب الوطني لكرةاليد الشاطئية الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي أقيمت خلال الفترة 15 – 24يونيو 2019م بمدينة ويهاي الصينية.

• استطاع المنتخب الوطني لكرة اليد للفتيات من خطف المركز الثالث في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية والتي أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة 20 – 30 أكتوبر 2019م.

الاتحاد العماني لألعاب القوى

• حصد المنتخب الوطني لألعاب القوى 16 ميدالية ملونة ( 7 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية) في منافسات البطولة الخليجية لألعاب القوى والتي أقيمت خلال الفترة 18 – 23 فبراير 2019م بدولة قطر بمشاركة ثلاثة منتخبات خليجية المنتخب الوطني ومنتخب قطر المستضيف ومنتخب الكويت .

• استطاع المنتخب الوطني لألعاب القوى للناشئين من الحصول على الميدالية البرونزية في سباق 200 مترمن خلال اللاعب انور البلوشي في بطولة آسيا لألعاب القوى للناشئين والتي أقيمت خلال الفترة 15 – 17 مارس 2019 بهونج كونج.

• حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى ميداليتين برونزيتين في البطولة العربية لألعاب القوى والتي أقيمت في مصر خلال الفترة 4 – 8 أبريل 2019م.

• أحرز المنتخب الوطني لألعاب القوى ميدالية ذهبية وميدالية فضية في البطولة الدولية للصالات المغلقة والتي أقيمت خلال الفترة 3 – 4 مارس 2020م بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

• أحرز المنتخب الوطني لألعاب القوى الميدالية البرونزية في سباق التتابع 4 × 100م ضمن مشاركته في البطولة الآسيوية لألعاب القوى والتي أقيمت منافساتها في دولة قطرخلال الفترة 21 – 24 أبريل 2019م.

• حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى 6 ميداليات ملونة ( 4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين) في البطولة العربية للناشئين والناشئات والتي أقيمت بالجمهورية التونسية خلال الفترة 2 – 8 يوليو 2019م، .

• حصد المنتخب الوطني لألعاب القوى 9 ميداليات ملونة ( 5 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية) في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين والتي أقيمت خلال الفترة من 13 – 19 أغسطس 2019م بالعاصمة اللبنانية بيروت.

• حصد المنتخب الوطني لألعاب القوى ميدالية ذهبية وميداليتن فضيتين و4 ميداليات برونزية وذلك في منافسات ألعاب القوى ضمن الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية والتي أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة 20 – 30 أكتوبر 2019م.

الاتحاد العماني للسباحة

• نال المنتخب الوطني للسباحة 5 ميداليات ملونة في بطولة الخليج للسباحة بالمجرى القصير والتي أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة 25 – 27 أبريل 2019م،حيث حصل المنتخب على ميدالية فضية و 4 ميداليات برونزية.

• حصل المنتخب الوطني للسباحة على 7 ميداليات ملونة في البطولة السابعة عشرة للسباحة بالمياه المفتوحة والتي أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة 19 – 21 أبريل 2019م ( 4 ميداليات ذهبية و ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية).

• خطف المنتخب الوطني للسباحة 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية في البطولة العربية الأولى للماسترز والتي أقيمت خلال الفترة 5 – 9 مايو 2019م بالجمهورية التونسية.

• حصل المنتخب الوطني للسباحة على ميدالية برونزية في البطولة العربية للسباحة للأعمار السنية والتي أقيمت بالمملكة المغربية خلال الفترة 8 – 21 أغسطس 2019م.

• حصد المنتخب الوطني للسباحة على ميداليتين برونزيتين في البطولة السابعة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة 5 – 8 سبتمبر 2019م.

الاتحاد العماني للكرة الطائرة

• توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية بلقب تصفيات غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية والتي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تمكن من الفوزفي المباراة الختامية على المنتخب اللبناني خلال الفترة 30 يوليو – 4 أغسطس 2019م.

• حصد المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية الميدالية الفضية في البطولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية ستار (1) والتي أقيمت خلال الفترة 24 – 28 أغسطس 2019م ونظمها الاتحاد العُماني للكرة الطائرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

• حصل المنتخب الوطني للكرةالطائرة الشاطئية على المركز الثالث في البطولة العربية الاولى للشواطىء والتي استضافتها السلطنة خلال الفترة 18 – 24 أغسطس 2019م.

• توج المنتخب الوطني بلقب البطولة العربية الثامنة والعشرين للرجال للكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت على الملاعب الشاطئية بمركز البلدية الترفيهي،والتي نظمها الاتحاد العُماني للكرة الطائرة تحت إشراف الاتحاد العربي للكرة الطائرة ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان صلالة السياحي 2019 خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ أغسطس 2019م. كما حصل المنتخب الوطني للناشئين على المركز الثالث في البطولة.

الاتحاد العماني للتنس

• توج المنتخب الوطني للتنس بالمركز الثالث في بطولة غرب آسيا للتنس والتي أقيمت بمملكة البحرين خلال الفترة 30 مارس – 6 أبريل 2019م.

• حصل المنتخب الوطني للتنس للعموم المركز الثالث ولفئة تحت 16 سنة المركزالثاني ولفئة تحت 12 سنة المركز الثالث في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي والتي أقيمت خلال الفترة 23 – 28 أبريل 2019م بمشاركة ثلاث دول خليجية.

• حصل المنتخب الوطني للتنس على ميدالية فضية في فئة الفردي تحت 14 سنة ميدالية برونزية تحت 18 سنة في البطولة الخليجية التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة 15 – 22نوفمبر 2019م بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية وحقق خلالها منتخب تحت ١٨ سنة المركزالثالث في الترتيب العام.

الاتحاد العماني للفروسية

• خطف المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد المركز الأول في البطولة العسكرية الاولى لالتقاط الاوتاد والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية في أكتوبر 2019م.

• ظفر المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد بميدالية ذهبية في بطولة الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد التي أقيمت في ديسمبر 2019م والتي اشرف عليها الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

الاتحاد العماني للرماية

• حقق الرامي حمد بن سعيد الخاطري الميدالية الذهبية وكأس مسابقة ثلاثة أوضاع بندقية ٥٠ مترا ،في بطولة أميرالكويت الدولية السنوية الكبرى الثامنة للرماية،والتي أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة 9 – 14فبراير 2019م،كما حصل الرامي إبراهيم بن سالم المقبالي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المسابقة نفسها أمافي مسابقة (١٠ أمتار بندقية هوائية) فاستطاع الرامي حمد بن سعيد الخاطري من تحقيق الميدالية الفضية.

• حصل المنتخب الوطني للرماية على ميداليتين برونزيتين في منافسات كأس العالم لأسلحة الشوزنو التي أقيمت بكازاخستان خلال الفترة 18-30 سبتمبر 2019م،وقد شارك في البطولة 15 دولة.

• حصل المنتخب الوطني للرماية للفتيات على 6 ميداليات ملونة منها ثلاث ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية وذلك ضمن منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية والتي أقيمت منافساتها بميدان الجهراء بدولة الكويت خلال الفترة 20 – 24 أكتوبر 2019م.

• نال المنتخب الوطني للرماية ميداليتين برونزيتين في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة للرماية والتي أقيمت بدولة قطر خلال الفترة 30 أكتوبر – 14 نوفمبر 2019م.

• حقق المنتخب الوطني للرماية ( 4 ) ميداليات ذهبية و( ٥ ) ميداليات فضية و( 4 ) ميداليات برونزية خلال مشاركته في البطولة العربية للرماية والتي أقيمت خلال الفترة 19 – 27 ديسمبر 2019م بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة تسع دول خليجية وعربية.

الاتحاد العماني للهوكي

• حاز المنتخب الوطني لرواد الهوكي الميدالية الذهبية في بطولة البحرين الدولية لروادالهوكي والتي أقيمت بمملكة البحرين خلال الفترة 25 – 27 أبريل 2019م.

• استطاع المنتخب الوطني للهوكي من خطف المركز الثاني في كأس الاتحاد الآسيوي لدول وسط آسيا والتي أقيمت بكازاخستان خلال الفترة 2 – 8 سبتمبر 2019م.

• حصل المنتخب الوطني للهوكي على مركز الوصافة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لشباب الهوكي التي استضافتها السلطنة خلال الفترة من ٥ – ١٤ ديسمبر 2019م.

الاتحاد العماني لسباقات الهجن

• شارك المنتخب الوطني لسباقات الهجن في بطولة مجلس التعاون الخليجي السادسة للهجن والتي أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة 17 – 21 نوفمبر 2019م حصد خلالها المنتخب ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين.

برنامج إبداعات شبابية

يعد برنامج إبداعات شبابية ترجمة صادقة ورغبة حقيقية من الوزارة نحو تفعيل العمل الشبابي داخل الأندية الرياضية وتعزيز دورها في المجتمع ويهدف البرنامج إلى غرس مفهوم «المواطنة الصالحة» في نفوس الشباب وتعزيز قيم ومفاهيم حب الوطن والولاء للسلطان، ووضع وتنفيذ برامج واضحة تهدف إلى تعزيز العمل الثقافي والشبابي في جميع ولايات السلطنة تنفذ على مدار السنة، والعمل على تطوير العمل الثقافي والشبابي المؤسسي لتشجيع واستقطاب المجيدين والمبدعين في مختلف الأنشطة الثقافية والشبابية للمشاركة بهدف اكتشاف قدراتهم وتطويرها ومن خلال هذا البرنامج، فقد تم إطلاق «مسابقة الأندية للإبداع الشبابي» والتي أوجدت إطارًا تنافسيًا للمجيدين في الأنشطة الثقافية والشبابية من مختلف محافظات السلطنة وذلك بهدف اكتشافهم وتشجيعهم لممارسة هواياتهم وصقلها وتنمية قدراتهم.

إنجازاتنا

هي جائزة تمنحها وزارة الثقافة والرياضة والشباب للاحتفاء بأصحاب الإنجازات الشبابية بالسلطنة وتكريمهم على إنجازاتهم في مجالات الجائزة التي تغطي مجالي الأنشطة الرياضية والأنشطة الشبابية وتكون فرص المشاركة للجنسين وفقًا لشروط ومعايير تم تحديدها من قبل لجنة مختصة، وتعتبر الجائزة حافزًا مهمًا للإنجاز الشبابي في السلطنة سواءً كان ذلك الإنجاز فرديًا أو جماعيًا أو إنجازًا تمّ تحقيقه من قبل المؤسسات والهيئات المعنية بالعمل في الحقل الشبابي بفرعيه في الأنشطة الرياضية والشبابية المختلفة.

هي جائزة تقدمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب لبناء ودعم مبادرات شباب الأندية، وهي تعد استثمارا في الإدارات الشبابية، وتستهدف الشباب الذين لديهم مُبادرات أو مشروعات أو برامج غير ربحية مُبدعة لخدمة المجتمع أو لتلبية أحد متطلباته وهي تلك التي تمّ تنفيذها ميدانيًا أو يجري تنفيذها على أرض الواقع. ورؤية الجائزة «الشباب عماد المجتمع» وذلك تعزيزًا للمبادرات الشبابية والمساهمة في توفير بيئة داعمة للشباب لبناء قدراتهم بما يخدم المجتمع، ورسالتها غرس مفهوم المواطنة الصالحة لدى الشباب وتطوير مفاهيم العمل الشبابي من خلال الارتقاء بهم ليكونوا شبابا فاعلين بإيجابية نحو تنمية مجتمعاتهم وتطوير قدراتهم الشخصية. وتعمل الجائزة على دعم مبادرات شباب الأندية وهي مفتوحة لكافة المبادرات الشبابية غير الربحية على مستوى المجتمع في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو غيرها والتي تمّ إنجازها على أرض الواقع وفقًا للقوانين والأنظمة المطبقة في هذا الشأن.

معسكرات شباب الأندية

برنامج شبابي

برنامج معسكرات شباب الأندية هو الآخر يعتبر من البرامج المهمة والذي يسعى لتحقيق رسالة مدلولها تزويد شباب الأندية بالمهارات والمعارف والخبرات الإدارية والتنظيمية والفنية والمهنية لتمكينهم من تطوير أنديتهم وتفعيل دورهم المجتمعي والوطني بصفة عامة، وترسيخ أواصر الصداقة والأخوة بين المشاركين من جميع محافظات السلطنة وتعزيز روح الفريق الواحد بين المجموعات الشبابية، وتبادل الخبرات بين الشباب المشارك وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجارب الخاصة بالأندية في شتى المجالات. ويهدف البرنامج كذلك إلى اكتشاف مهارات وقدرات الشباب والعمل على تنميتها وصقلها، وتشجيع روح الحوار الهادف حول القضايا والتحديات التي تواجه الشباب ودورهم في التعامل معها، وإكساب شباب الأندية حزمة متكاملة من المهارات والمعارف بما يضمن الاستفادة منها، وغرس القيم الفاضلة لدى الشباب وتعزيز روح العطاء والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن. ويحوي البرنامج العديد من المجالات التي تهم توجهات الشباب وأول هذه المجالات هو البرنامج الثقافي والذي يتضمن مجموعة من المحاضرات واللقاءات التي تتناول عددًا من القضايا التي تهم الشباب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتنمية البشرية.

حرصت وزارة الثقافة والرياضة والشباب على تهيئة المناخ المناسب لإيجاد علاقة وطيدة بين الأندية الرياضية وأفراد المجتمع من خلال استثمار أوقات الفراغ لديهم في فترة الصيف وممارسة الأنشطة الشبابية بالمجمعات والأندية الرياضية، حيث يهدف برنامج الأنشطة الشبابية بالأندية والمجمعات الرياضية (شبابي) إلى تفعيل دور المجمعات والأندية الرياضية من خلال إتاحة الفرصة للشباب لممارسة هواياتهم فيها، ورفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بين الشباب من خلال إقامة الدورات التدريبية، كما يهدف البرنامج إلى ربط الشباب بموروثهم الشعبي وتعريفهم بتاريخهم الحضاري وإدخال البعد البيئي ضمن اهتمامات الشباب.