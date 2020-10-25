شوبير يدعم بيراميدز في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية

وجه الإعلامي احمد شوبير رسالة دعم لفريق بيراميدز في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية امام فريق نهضة البركان المغربي.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏ان شاء الله كأس الكونفيدرالية مصرية بيراميدز قدها".

واستقر أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بشكل كبير على التشكيل المتوقع لمواجهة نهضة بركان المغربي، اليوم، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجمه الأول عبد الله السعيد للفوز على نهضة بركان في مباراة اليوم، من أجل التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي "حديث العهد".

وتأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على حوريا الغيني بهدفين دون رد، بينما صعد نهضة بركان على حساب حسنية أغادير.

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تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نهضة بركان:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور .

خط الوسط: نبيل عماد " دونجا" - أحمد توفيق - محمد فاروق.

خط الهجوم: عبد الله السعيد- تراوري - جون أنطوي.

يذكر أن نهائي بطولة الكونفدرالية سيقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".