رغم إصابة 16 لاعبا بـ كورونا.. الرجاء يسافر إلى القاهرة الخميس لمواجهة الزمالك

أكد تقرير مغربي اليوم، الأحد، أن فريق الرجاء المغربي، سيسافر إلى القاهرة الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر موقع "البطولة"، أن طائرة فريق الرجاء ستغادر البلاد في تمام العاشرة صباحا بتوقيت المغرب على أن تصل القاهرة في الثانية عشرة ظهرا.

يذكر أن نادي الرجاء المغربي، أعلن خلال الساعات الماضية، عن ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في صفوف الفريق إلى 16 حالة.