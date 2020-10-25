كريم درويش يترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش

كشف بطل العالم الأسبق للإسكواش كريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة و رئيس أكاديمية وادى دجلة للإسكواش عن ترشحه في انتخابات الاتحاد الدولي لرياضة الإسكواش لمنصب نائب رئيس الاتحاد، والمقرر إقامتها يوم 5 ديسمبر المقبل، في مدينة موناكو بفرنسا.

جاءت هذه الخطوة وفقًا لخبرات درويش الفنية والإدارية الطويلة وإنجازاته التي حققها على الصعيد المحلي والعالمي في رياضة الإسكواش، ما مهد القرار للاتحاد المصري للعبة بقيادة عاصم خليفة لدعمه للترشح للمنصب.

من جانبه أكد بطل العالم الأسبق أنه "فخور بالخطوة وخاصةً بالدعم المتمثل في الاتحاد المصري للإسكواش، وتمثيل مصر في هذا المنصب رفيع المستوى"، موضحًا أن تمثيل مصر في الاتحاد الدولي للإسكواش خطوة أساسية لوضع البلاد على خريطة رياضة الإسكواش العالمية، وذلك في ظل تميز اللاعبين المصريين في السنوات الأخيرة وتربعهم على صدارة التصنيف العالمي واقتناصهم للعديد من الألقاب المحلية والعالمية.

وأضاف درويش، " أسعى إلى استخدام خبراتي التي كونتها من خلال إدارتي لأكاديمية وادى دجلة للاسكواش، للعمل على إعداد أبطال مصريين قادرين على ريادة الرياضة المصرية واكتشاف المواهب ورعايتهم ليصبحوا أبطال الغد، والذين بالفعل أثبتوا في مختلف البطولات المحلية والعالمية تميزهم عن غيرهم على كافة الأصعدة".