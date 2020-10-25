الاتحاد السكندري يتعاقد مع حسام عاشور

أنهى نادي الاتحاد السكندري اتفاقه مع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق للانضمام إلى الفريق، بداية من الموسم المقبل.

وأجرى حسام عاشور الكشف الطبي داخل احد مستشفيات الإسكندرية، خلال الساعات الماضية قبل توقيع عقود انضامه إلى الاتحاد.