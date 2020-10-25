الهزيمة الأولى .. إيفرتون يخسر من ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

خسر نادي إيفرتون للمرة الأولى هذا الموسم أمام نظيره ساوثهمبتون بهدفين نظيفين، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق وارد براوس بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء إيفرتون في الدقيقة 27، قبل أن يؤكد أدمز انتصار ساوثهمبتون بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ولعب إيفرتون منقوصًا من خدمات لاعبه الفرنسي لوكاس دين الذي تحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 72.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة 10 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 13 نقطة في صدارة جدول الترتيب.