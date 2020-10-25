مصطفى محمد ينشر صورة بصحبة فرجاني ساسي فى تدريبات الزمالك

شارك مصطفى محمد نجم نادي الزمالك جمهورى ومتابعيه صورة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وظهر مصطفى محمد برفقة الدولى التونسي خلال مشاركته في التدريبات مع الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي والمقرر لها غدًا الإثنين في ختام منافسات الدوري العام.
يذكر أن فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصل مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء الماضي، ، قادمًا من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك في أقرب وقت، استعدادًا للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 31 اكتوبر المقبل.
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