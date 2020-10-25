قائمة ريال مدريد لمواجهة مونشجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره بروسيا مونشجلادباخ الألماني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة البلجيكي إيدين هازارد من جديد بعد غيابه من بداية الموسم بسبب الإصابة.

وضمت القائمة كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو - فيرلاند ميندي - سانتوس

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً.