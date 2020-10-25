قائمة ريال مدريد لمواجهة مونشجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

وشهدت القائمة عودة البلجيكي إيدين هازارد من جديد بعد غيابه من بداية الموسم بسبب الإصابة.
وضمت القائمة كل من:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي
خط الدفاع: إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو - فيرلاند ميندي - سانتوس
خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو
خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس
وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً.
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