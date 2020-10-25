يوسف أوباما يغيب عن تشكيلة الزمالك في مباراة الإسماعيلي

يغيب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الإسماعيلي المقرر لها في الثامنة مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الإصابة.
ويعاني أوباما من إصابة في الركبة تسببت في غيابه عن المشاركة في أخر تدريبين للفريق، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 1 نوفمبر المقبل.
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختتم تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على أن يكون تدريب الفريق خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة.
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