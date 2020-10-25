الرياضة

يوسف أوباما يغيب عن تشكيلة الزمالك في مباراة الإسماعيلي

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يغيب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الإسماعيلي  المقرر لها في الثامنة مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الإصابة.

ويعاني أوباما من إصابة في الركبة تسببت في غيابه عن المشاركة في أخر تدريبين للفريق، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 1 نوفمبر المقبل.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختتم  تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على أن يكون تدريب الفريق خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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