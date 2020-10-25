ميدو يدعم بيراميدز في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وجه أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق الدعم لفريق بيراميدز في نهائي
اليوم أمام فريق نهضة البركان المغربي.
وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "كل التوفيق لبيراميدز في مباراة اليوم...Good luck boys..".
وتأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على حوريا الغيني بهدفين دون رد، بينما صعد نهضة بركان على حساب حسنية أغادير.
تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نهضة بركان:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي.
خط الوسط: نبيل عماد " دونجا" - أحمد توفيق - محمد فاروق.
خط الهجوم: عبد الله السعيد- تراوري - جون أنطوي.
يذكر أن نهائي بطولة الكونفدرالية سيقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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