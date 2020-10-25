تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم، على استاد مولاي عبد الله بالرباط، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - محمد فاروق - محمد حمدي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي - محمد فتحي - إبراهيم حسن - جون أنطوي - دودو الجباس - محمود حمادة - إبراهيم عادل

وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - ولفريد كانون - عمر العيوني.

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