بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق.. محافظ أسوان يستقبل سامى الشيشينى

إستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه اليوم اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان الرياضى وبرفقته المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول سامى الشيشينى والكابتن أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق ،للترحيب بالجهاز الفنى. وعبر محافظ أسوان عن ثقته فى إختيار مجلس إدارة نادى أسوان لسامى الشيشينى لتولى المسئولية ،خلفا لأحمد كشرى . ورحب محافظ أسوان بالمدير الفنى الجديد وطالبه بالحفاظ على مكانة نادى أسوان بالدورى الممتاز بفى الموسم الجديد . وأكد محافظ أسوان دعمه ومساندته لمسيرة فريق الكرة مع الحرص على تذليل العقبات أولا بأول لتوفير الإستقرار للفريق ، بالموسم الجديد بالدورى الممتاز. وجدد اللواء أحمد سليمان الشكر للمحافظ وبحث معه خطة الإعداد للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة ،بعد تأكيد بقاء الفريق بالدورى . من جانبه أعرب سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق عن سعادته بلقاء المحافظ فى أول حضور له لأسوان مؤكدا أنه سيعمل بكل إخلاص هو والجهاز الفنى لتحقيق طموحات جماهير محافظة أسوان .

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