شاهد.. وصلة هزار بين محمد صلاح ومكة

شارك محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي متابعيه صورة يظهر فيها رفقة ابنته مكة أثناء وصلة مزاح بينهما عبر خاصية "استوري" علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"

حقق فريق ليفربول فوزًا على نظيره شيفيلد يونايتد أمس السبت بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق ساندير بييرج لاعب شيفيلد في الدقيقة 13 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار.

حاول لاعبو ليفربول بعد ذلك تعديل النتيجة بقيادة محمد صلاح حتى نجحوا في ذلك عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 41 لينتهي الشوط بالتعادل بين الفريقين

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في المركز الثاني، فيما توقف شيفيلد عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر.