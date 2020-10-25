مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني.. أحمد حجازي يقترب من الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن نادي اتحاد جدة قدم عرضًا بـ 4 ملايين جنيه إسترليني للحصول على اللاعب من وست بروميتش ألبيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن عرض اتحاد جدة لا يمكن رفضه من وست بروميتش ألبيون، وأن اللاعب اقترب من الانتقال للنادي السعودي.
وأكدت الصحيفة أن حجازي كان أكثر لاعب تقاضيًا للأجور في وست بروميتش براتب يصل لـ 70 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكنه سيحصل على راتب أكبر من ذلك الراتب في السعودية.
وانتقل حجازي لـ وست بروميتش ألبيون مطلع عام 2018 قادمًا من النادي الأهلي مقابل 5 ملايين يورو.
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