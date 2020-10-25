إصابة الاسطورة رونالدينيو بفيروس كورونا

أعلن البرازيلي رونالدينيو، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، إصابته بفيروس كورونا.

ونشر رونالدينيو فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام أكد فيه إصابته بالفيروس المتفشي، وأنه يعزل نفسه في منزله في الوقت الحالي.

وانتشر خبر رونالدينيو على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تمنى عشاق كرة القدم الشفاء للساحر البرازيلي.

وخرج رونالدينيو منذ وقت قريب من محبسه في باراجواي بسبب جوازات سفر مزورة