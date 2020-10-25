الرياضة

الدوري الإيطالي.. بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة فيرونا

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أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس التشكيل الأساسي لمواجهة هيلاس فيرونا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: ديميرال - دانيلو - بونوتشي - كوادرادو

خط الوسط: رابيو - بيرنارديسكي - رامسي.

خط الهجوم: باولو ديبالا - ألفارو موراتا.

ويفتقد فريق يوفنتوس لخدمات نجمه الأول كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال، لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن فيرونا صاحب المركز الثامن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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