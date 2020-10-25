الدوري الإيطالي.. بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة فيرونا

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس التشكيل الأساسي لمواجهة هيلاس فيرونا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي: حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: ديميرال - دانيلو - بونوتشي - كوادرادو خط الوسط: رابيو - بيرنارديسكي - رامسي. خط الهجوم: باولو ديبالا - ألفارو موراتا. ويفتقد فريق يوفنتوس لخدمات نجمه الأول كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال، لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية. ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن فيرونا صاحب المركز الثامن.

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