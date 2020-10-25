بعد التعاقد مع حسام عاشور.. ماليك إيفونا على أعتاب الاتحاد السكندري

. دخل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات جادة مع الجابونى ماليك إيفونا، لاعب الأهلي السابق تمهيدًا لضمه خلال الموسم المقبل بعد نجاح الاتحاد فى التعاقد مع حسام عاشور فى صفقة انتقال حر. ويسعي نادي الاتحاد السكندري الي تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وفقا للرؤية الفنية بقيادة حسام حسن. ويأمل حسام حسن في اعادة الاتحاد السكندري الي مكانته الطبيعه وتحقيق كافة البطولات لاسعاد جماهير زعيم الثغر.

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