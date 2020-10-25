بقى نِمر.. اتحاد جدة يعلن ضم أحمد حجازي رسميا

أعلن نادي اتحاد جدة تعاقدة رسميا مع المدافع المصري أحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش الإنجليزي.

ونشر اتحاد جدة فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، وكتب: "عندك خبر.. حجازي بقى نمر".

وقال أحمد حجازي في الفيديو: "استنوني في جدة يا نمور".

وغاب أحمد حجازي عن معظم مباريات وست بروميتش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب معاناته في إصابة في أوتار الركبة، إلا أنه تعافى منها مؤخرا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد حجازي 3.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وخاض فريق اتحاد جدة مباراتين في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم " 2020 - 2021" - خسر في مباراة وتعادل في آخرى.

ويحتل اتحاد جدة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم بنقطة وحيدة.