ونشر اتحاد جدة فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، وكتب: "عندك خبر.. حجازي بقى نمر".
وقال أحمد حجازي في الفيديو: "استنوني في جدة يا نمور".
وغاب أحمد حجازي عن معظم مباريات وست بروميتش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب معاناته في إصابة في أوتار الركبة، إلا أنه تعافى منها مؤخرا.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد حجازي 3.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
وخاض فريق اتحاد جدة مباراتين في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم " 2020 - 2021" - خسر في مباراة وتعادل في آخرى.
ويحتل اتحاد جدة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم بنقطة وحيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقى نِمر.. اتحاد جدة يعلن ضم أحمد حجازي رسميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.