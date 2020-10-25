مجدي عبد الغني يستنكر تصريحات رئيس فرنسا عن النبي | شاهد

استنكر الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الاهلي السابق الحمله الممنهجه من دولة فرنسا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكتب مجدي عبد الغني عبر تويتر قائلا "‏أرفض وبشدة الحملة الشرسة و الممنهجة بالإساءة لـ رسولنا الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ‎#الا_رسول_الله_محمد".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال خلال الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون: "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر.