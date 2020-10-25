طارق يحيى رئيسا للجان الفنية لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين طارق يحيي رئيسا اللجان الفنية لقطاعات الكرة بالقلعة البيضاء بدلا من رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء . وفي نفس الوقت قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إسناد مهمة قطاع الناشئين لغانم سلطان بعدما تولي طارق يحيي رئيس اللجان الفنية لقطاعات الكرة بالقلعة البيضاء. وعقدت اليوم جلسة بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور و طارق يحيي وغانم سلطان للاتفاق على هذه القرارات.

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