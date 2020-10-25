طارق يحيى رئيسا للجان الفنية لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين طارق يحيي رئيسا اللجان الفنية لقطاعات الكرة بالقلعة البيضاء بدلا من رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء .
وفي نفس الوقت قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إسناد مهمة قطاع الناشئين لغانم سلطان بعدما تولي طارق يحيي رئيس اللجان الفنية لقطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.
وعقدت اليوم جلسة بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور و طارق يحيي وغانم سلطان للاتفاق على هذه القرارات.
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