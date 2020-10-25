الجماهير تحتشد على المقاهي لمشاهدة مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية ..فيديو

امتلأت المقاهي بعدد كبير من مشجعي كرة القدم لمشاهدة فريق بيراميدز في المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت المقاهي وجود جماهير قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك لمؤازرة فريق بيراميدز ضد الفريق المغربي.

وأنهى نادي نهضة بركان المغربي، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره نادي بيراميدز متقدما عليه بهدف في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هدف المباراة الوحيد أحرزه إيسوفو دايو في الدقيقة 15.

وظهر فريق بيراميدز في حالة حذر شديد، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم بهدف نظيف وبدون محاولات خطرة من طرفهم.

وأعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله لمواجهة نظيره نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - محمد فاروق - محمد حمدي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي - محمد فتحي - إبراهيم حسن - جون أنطوي - دودو الجباس - محمود حمادة - إبراهيم عادل