إزاي حكم أفريقيا الأول؟.. شوبير يهاجم نيانت بعد خسارة بيراميدز أمام نهضة بركان

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": نفسي أعرف إزاي أليوم نيانت ده حكم أفريقيا الأول؟!.

وتوج نهضة بركان بلقب الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالمغرب.

وجاء هدف نهضة بركان من لمسة يد على محسن ياجور، كما تغاضي أليوم نيانت حكم المباراة عن طرد العربي ناجي لاعب نهضة بركان، بعد ضرب محمد فاروق بدون كرة.

ظهر بيراميدز بشكل سيئ خلال الشوط الأول وفشل في تهديد مرمى نهضة بركان طوال الـ 45 دقيقة. وفي الدقيقة 15 من عمر المباراة نجح فريق نهضة بركان في إحراز هدف التقدم في شباك بيراميدز عن طريق يوسوفو دايو في الدقيقة 15 من عمر المباراة. هدف تقدم نهضة بركان الذي سجله في الدقيقة 15 جاء من لمسة يد واضحة على محسن ياجور، إلا الحكم أليوم نيانت والفار تغاضوا عنها. وتغاضي أليوم نيانت حكم المباراة عن طرد العربي ناجي لاعب نهضة بركان، بعد ضرب محمد فاروق بدون كرة. بدأ نهضة بركان الشوط الثاني ضاغطا وشن هجمة خطيرة من بكري الهلالي الذي مررها عرضية أرضية ليسددها محسن ياجور الخالي تماما من الرقابة أعلى المرمى. استحوذ فريق بيراميدز على الكرة بعد ذلك، لكن دون خطورة على مرمى نهضة بركان. وفي الدقيقة 57 سدد إبراهيم حسن تسديدة قوية إلا أنها اصطدمت بأحد مدافعي نهضة بركان وخرجت ركنية. وواصل نهضة بركات ضغطه على مرمى فريق بركان، وكاد محمد فاروق أن يسجل هدف التعادل لكن الكرة مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة 69 سدد جون أنطوي كرة برأسة بعد عرضية من الجانب الأيمن، إلا أنها مرت بعيدا عن مرمى نهضة بركان. وفي الدقيقة 72 أهدر حميد عشير هدفا محققا لنهضة بركان بعد انفراد بالحارس المهدي سليمان، حيث وضعها خارج المرمى. عاد فريق بيراميدز للسيطرة على الكرة ، لكن دون دون خطورة حقيقية على مرمى فريق نهضة بركان. وفي الدقيقة 89 أشهر أليوم نيانت البطاقة الحمراء في وجه بكر الهلالي بعد تدخل عنيف على عمر جابر. حاول بيراميدز تعديل النتيجة بعد احتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 0،ويتوج نهضة بركان بطلا للكونفيدرالية.

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