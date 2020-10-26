هنرجع أقوى.. أول تعليق من بيراميدز بعد خسارة نهائي الكونفدرالية

علق نادي بيراميدز، على خسارة الفريق، نهائي الكونفدرالية، بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالمغرب.

ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لـ اللاعبين، وكتب "هنرجع تاني من جديد ".

ملخص وأحداث مباراة بيراميدز ونهضة بركان:

ظهر بيراميدز بشكل سيئ خلال الشوط الأول وفشل في تهديد مرمى نهضة بركان طوال الـ 45 دقيقة. وفي الدقيقة 15 من عمر المباراة نجح فريق نهضة بركان من إحراز هدف التقدم في شباك بيراميدز عن طريق يوسوفو دايو في الدقيقة 15 من عمر المباراة. هدف تقدم نهضة بركان الذي سجله في الدقيقة 15 جاء من لمسة يد واضحة على محسن ياجور، إلا الحكم أليوم نيانت والفار تغاضوا عنها, وتغاضي أليوم نيانت حكم المباراة عن طرد العربي ناجي لاعب نهضة بركان، بعد ضرب محمد فاروق بدون كرة. بدأ نهضة بركان الشوط الثاني ضاغطا وشن هجمة خطيرة من بكري الهلالي الذي مررها عرضية أرضية ليسددها محسن ياجور الخالي تماما من الرقابة أعلى المرمى. استحوذ فريق بيراميدز على الكرة بعذ ذلك، لكن دون خطورة على مرمى نهضة بركان.