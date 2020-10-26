فاز فريق ليستر سيتي على آرسنال بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
هدف المباراة الوحيد أحرزه جيني فاردي في الدقيقة الثمانين، ليحقق نقاط المباراة لفريقه ليستر.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليستر للنقطة 12 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ارسنال عند 9 نقاط في المركز العاشر.
وجلس محمد النني على مقاعد البدلاء لفريقه ارسنال في مباراة اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في غياب النني.. آرسنال يخسر من ليستر سيتي بهدف نظيف في البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.