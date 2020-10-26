في غياب النني.. آرسنال يخسر من ليستر سيتي بهدف نظيف في البريميرليج

فاز فريق ليستر سيتي على آرسنال بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الوحيد أحرزه جيني فاردي في الدقيقة الثمانين، ليحقق نقاط المباراة لفريقه ليستر.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليستر للنقطة 12 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ارسنال عند 9 نقاط في المركز العاشر.

وجلس محمد النني على مقاعد البدلاء لفريقه ارسنال في مباراة اليوم.