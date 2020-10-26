بعد خسارة الكونفيدرالية| وزير الرياضة يواسى لاعبي بيراميدز بهذه الكلمة |شاهد

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن لاعبي نادى بيراميدز يستحقون كل الإشادة والتقدير من جماهير كرة القدم المصرية والإفريقية على ما قدموه من أداء مشرف خلال منافساتهم ببطولة الكونفيدرالية ووصولهم للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق .
وأضاف وزير الرياضة أنه فخور بالاداء المشرف للفريق بكل عناصره رغم خسارته البطولة وأنهم بهذا الأداء يمثلون إضافة كبيرة لكرة القدم وللمنتخبات المصرية وأن جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فنى وادارى لما قدموه من أداء رجولى ومشرف طوال مشوار بطولة كأس الكونفدرالية استحقوا الإشادة والتقدير .
وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته لهم بالتوفيق فى مختلف المنافسات المقبلة وخاصة الأفريقية منها.
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