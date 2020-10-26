علشان تتحسبلي.. حسام عاشور يكشف سر تمنيه بفوز الأهلى بدورى الابطال.. شاهد

وغرد زاهر: "حسام عاشور أتمنى تتويج الأهلي بأبطال إفريقيا عشان تتحسبلي".

نجج مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى فى التعاقد مع حسام عاشور كابتن الأهلى السابق لمده موسمين فى صفقه انتقال حر . ووقع عاشور على عقود الانضمام للإتحاد السكندرى فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى وحسام حسن المدير الفنى و ابراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإداري. وقال حسام عاشور عقب توقيعه على العقود أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتقديم موسم متميز يليق باسم ومكانه نادى الاتحاد. وأشاد حسام حسن المدير الفنى بقدرات حسام عاشور مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية الإتحاد السكندرى فى الموسم القادم.

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