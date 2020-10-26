شوبير يهنئ النائب محمد أبو العينين على الفوز فى انتخابات مجلس النواب.. شاهد

هنأ الإعلامى احمد شوبير النائب محمد ابو العينين و زكى عباس على فوزهم بمقعدي مجلس النواب عن دائرة الجيزه والدقي والعجوزه .

ونشر شوبير تغريدة عبر تويتر : وكتب " ‏مبروك لنائبي دائرة الجيزه والدقي والعجوزه الاستاذ محمد ابوالعينين والاستاذ زكي عباس الفوز بمقعدي مجلس النواب باكتساح من الجوله الاولي".

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وقال الإعلامي عمرو أديب، إن النائب محمد أبو العينين الذى يخوض انتخابات البرلمان بـ دائرة الجيزة والعجوزة والدقي، حسم الموقف بنسبة كبيرة.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أن فوز أبو العينين ليس مفاجأة، لأن أبو العينين هو النائب بالدائرة و له شعبية كبيرة.

ولفت عمرو أديب، إلى أن محمد أبو العينين له تواجد كبير فى الجيزة والعجوزة والدقي.