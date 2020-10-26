شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد زيدان وزوجته من مهرجان الجونة

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر سابقا ؛ صورة له مع زوجتة من مهرجان الجونة وذلك عبر صفحتة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وعلق زيدان على الصورة قائلا "My comfort zone ".

اقرا ايضا :

محمد زيدان مع خالد النبوي من مهرجان الجونة: أيقونة مصرية رائعة

يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.