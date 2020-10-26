فريق العريش لتنس الطاولة يصعد للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

كما صعد فريق تنس الطاولة بإدارة العريش للتصفيات النهائية في تنس الطاولة على مستوى الجمهورية، بعد الفوز بالمركز الأول والتاني والثالث والرابع على مستوى المديرية بالمحافظة.
وقالت مني عبد المعطي، مدير إدارة العريش التعليمية، إن الطالب عبدالله هشام رمضان ثابت خليل، حصل علي المركز الأول في 100 متر عدو، والمركز الأول في 200 كتر عدو.
بينما حصل الطالب صالح محمد صالح علي المركز الأول في لعبة الوثب الثلاثي والمركز الثاني في الوثب الطويل.
كما حصل الطالب عمر محمد حنفي، على المركز الأول في لعبة جري 800 متر، والطالب عبدالغني محمد عمرو علي المركز الأول في 400 متر عدو والمركز الثالث في لعبة دفع جلة.
والطالب احمد مدحت علي المركز الثاني في لعبة الوثب ثلاثي، والثالث في الوثب الطويل، والطالب احمد مسعد محمد علي المركز الثالث في الوثب الطويل، والطالب عمرو خالد بركات علي المركز الثاني في دفع جلة.
وصعد الطلبة الفائزون بالمراكز للتصفيات النهائية علي مستوي المديرية بالمحافظة ، والفائزون بالمراكز الاولي في مختلف الألعاب، سيتم تصعيدهم على مستوي الجمهورية.
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