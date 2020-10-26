فريق العريش لتنس الطاولة يصعد للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

حصلت مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين بالعريش محافظة شمال سيناء ، على عدة مراكز متقدمة في مسابقة ألعاب القوى التي نظمتها الإدارة التعليمية بالعريش ، في" العاب العدو ، والوثب ، والجري ، ودفع الجلة"، تحت رعاية حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما صعد فريق تنس الطاولة بإدارة العريش للتصفيات النهائية في تنس الطاولة على مستوى الجمهورية، بعد الفوز بالمركز الأول والتاني والثالث والرابع على مستوى المديرية بالمحافظة.