أحمد الكاس: احترام المنافس مفتاح الزمالك لاجتياز عقبتي الإسماعيلي ‏والرجاء

أوصى أحمد الكاس، نجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض بضرورة احترام المنافسين قبل كل مباراة.
وأضاف الكاس،في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "احترام المنافس هو مفتاح انتصار الزمالك في مباراتي الاسماعيلي والرجاء".
ويلتقي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي، اليوم، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.
ويحتل الزمالك وصافة الدوري الممتاز، أما الإسماعيلي يتواجد في المركز الحادي عشر.
بينما يستضيف الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.
كان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف، بتوقيع النجم أشرف بن شرقي، ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.
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