يشهد اليوم، الإثنين، الموافق 26 أكتوبر 2020 يوما كُرويا هادئا في مختلف ملاعب العالم، أبرزه قمة ميلان وروما في الدوري الإيطالي، مواجهة الزمالك والإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين، 26 أكتوبر 2020، على النحو التالي.. الدوري المصري الزمالك × الإسماعيلي - 08:00 مساءً - أون سبورت 1. الدوري الإنجليزي برايتون × وست بروميتش ألبيون - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2 بيرنلي × توتنهام هوتسبير - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 الدوري الإسباني الدرجة الأولى ليفانتي × سيلتا فيجو - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3 الدوري الإيطالي ميلان × روما - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4 الدوري الألماني باير ليفركوزن × أوجسبورج - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 5

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة ميلان وروما.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.