انتقد أحمد الكاس، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لأبوقير للأسمدة، حالة التضارب التي شابت قرارات اللجنة الخماسية بخصوص مسابقات أندية الممتاز ب في الموسم الجاري.
وقال الكاس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" لا يصح مطلقًا أن يكون الأولمبي وأندية أخرى عريقة ضمن منافسات الدرجة الثالثة".
وواصل:"أتمى الغاء قرار الهبوط هذا الموسم، فترة كورونا كانت استثنائية وأضرت بالجميع".
وأنهى تصريحاته:"التضارب في القرارات وعدم حسم الأمور من قبل اللجنة الخماسية أضرت بأندية عديدة بدوري الممتاز ب هذا الموسم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاس: الأوليمبي تضرر بقرار اللجنة الخماسية.. وأتمنى إلغاء الهبوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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