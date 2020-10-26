الكاس: الأوليمبي تضرر بقرار اللجنة الخماسية.. وأتمنى إلغاء ‏الهبوط

انتقد أحمد الكاس، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لأبوقير ‏للأسمدة، حالة التضارب التي شابت قرارات اللجنة الخماسية بخصوص ‏مسابقات أندية الممتاز ب في الموسم الجاري.‏

وقال الكاس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" لا يصح مطلقًا أن يكون الأولمبي وأندية أخرى ‏عريقة ضمن منافسات الدرجة الثالثة".‏

وواصل:"أتمى الغاء قرار الهبوط هذا الموسم، فترة كورونا كانت ‏استثنائية وأضرت بالجميع".‏

وأنهى تصريحاته:"التضارب في القرارات وعدم حسم الأمور من قبل ‏اللجنة الخماسية أضرت بأندية عديدة بدوري الممتاز ب هذا الموسم".‏