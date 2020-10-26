رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز..وإيهاب جلال أبرز المرشحين لخلافته

أصبح مصير الكرواتى أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز فى مهب الريح بعد خسارة فريقه فى المباراة النهائية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عقب الهزيمة أمام نهضة بركان بهدف دون رد .

وتسبب تشاتشيتش فى خسارة بيراميدز للمباراة النهائية بسبب طريقة اللعب السيئة التى اعتمد عليها خلال اللقاء ، والتشكيل السيىء الذى خاض بها المباراة ، بجانب تغييراته غير الموفقة فى المباراة .

واستقر مسئولو بيراميدز على إقالة المدير الفنى ويبحث المسئولون العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين لحسم اسم المدير الفنى الجديد ، ويعد إيهاب جلال مدرب المقاصة السابق أبرز المرشحين لتدريب بيراميدز خلال الفترة المقبلة .