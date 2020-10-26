رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز..وإيهاب جلال أبرز المرشحين لخلافته

أصبح مصير الكرواتى أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز فى مهب الريح بعد خسارة فريقه فى المباراة النهائية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عقب الهزيمة أمام نهضة بركان بهدف دون رد .
وتسبب تشاتشيتش فى خسارة بيراميدز للمباراة النهائية بسبب طريقة اللعب السيئة التى اعتمد عليها خلال اللقاء ، والتشكيل السيىء الذى خاض بها المباراة ، بجانب تغييراته غير الموفقة فى المباراة .
واستقر مسئولو بيراميدز على إقالة المدير الفنى ويبحث المسئولون العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين لحسم اسم المدير الفنى الجديد ، ويعد إيهاب جلال مدرب المقاصة السابق أبرز المرشحين لتدريب بيراميدز خلال الفترة المقبلة .
وسادت حالة كبيرة من الحزن على بعثة فريق بيراميدز بالمغرب بعد خسارة لقب الكونفيدرالية الإفريقية عقب الهزيمة فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد أمس .
ودخل عدد من لاعبي الفريق السماوى باكيا عقب المباراة نتيجة ضياع الحلم الكبير بالتتويج باللقب الإفريقي فى أول مشاركة للفريق به .
وكان عبدالله السعيد نجم بيراميدز أكثر اللاعبين حزنا وذلك فى ظل المجهود الكبير الذى بذله طوال لقاءات البطولة ودوره المؤثر فى وصول بيراميدز إلى المباراة النهائية ، وحاول مسئولو إدارة بيراميدز التخفيف على اللاعبين والشد من أزرهم ولكن استمر الحزن والغضب الشديد من الخسارة الموجعة أمام الفريق المغربي بهدف دون رد ،وسارع لاعبو بيراميدز إلى الدخلو إلى غرفة خلع الملابس والتى استمر الفريق بها وقتا كبيرا نتيجة حالة الحزن الكبيرة التى عاشها اللاعبون والجهاز الفنى .
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