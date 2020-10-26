فخر الدين بن يوسف: الدوري المصري أقوى من التونسي.. ولن أشكو الإسماعيلي للفيفا

أكد التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب فريق الإسماعيلي السابق ، أن الدوري المصري أقوى من التونسي في الوقت الحالي مشيرًا إلى أنه لن يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي للفيفا.

وقال فخر الدين بن يوسف في تصريحات إذاعية عبر أون سبورتس : " تجربتي مع الإسماعيلي لم تكن طويلة، لكنها كانت جيدة وراض تماما عنها رغم المدة القصيرة ، وجائحة كورونا عقدت الأمور بيني وبين إدارة الإسماعيلي بالنسبة لأمر تجديد تعاقدي".

وأضاف: "أنني رفضت تجديد تعاقدي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر مع الإسماعيلي ، كنت أريد البقاء لمدة موسم أو اثنين ، وهذا ماصرحت به في وسائل الإعلام التونسية".

وتابع: "حصلت على مقدم تعاقدي مع الإسماعيلي ولم أحصل بعد ذلك سوى على راتب شهر يناير فقط، وكيلي تواصل مع إدارة الإسماعيلي للحصول على مستحقاتي ولكن الإدارة رفضت".

وواصل : " المحامي الخاص بي طلب مني الضوء الأخضر للتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي عبر فيفا لكني طلبت منه الانتظار".

وعن سبب عدم إستكمال الموسم قال : " عقدي انتهى يوم 19 يوليو وفقًا للفيفا ، ولم أقم بخرق قواعد التعاقد ، وإدارة الإسماعيلي تريد تقدم شكوى ضدي".

وأختتم : " الدوري المصري حاليا أقوى من الدوري التونسي، يملك لاعبين مميزين وملاعب ممتازة، وكل الأمور متوفرة ، وإذا حصلت على عرض مصري سأوافق على الفور".