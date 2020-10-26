عصام الحضري مهاجمًا حسام عاشور: شعبية الأهلي لا تقارن بأحد

هاجم عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق ، حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق ، بعد تصريحات الأخير عن النادي الأهلي بعد إعلان توقيعه للإتحاد السكندري.

وأعلن مسؤولو نادي الإتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي رئيس النادي التعاقد مع حسام عاشور لمدة موسمين إعتبارًا من الموسم القادم ، بناءً على رغبة الجهاز الفني الجديد بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وصرح حسام عاشور عقب إنتقاله للإتحاد السكندري أن شعبية الفريق لاتقل عن النادي الأهلي في شئ أو أي ناد جماهيري وذلك ما أغضب الحارس الدولي عصام الحضري.

ونشر عصام الحضري عبر حسابه الرسمي " فيسبوك " قائلًا : " شعبية الأهلي لا تقارن بأحد " .

يذكر أن اللاعب وقع على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .