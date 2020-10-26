بالقوة الضاربة.. ريكاردو يستقر على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى تقديم مباراة قوية خلال مواجهة الزمالك اليوم من أجل إنهاء المسابقة فى أفضل شكل ممكن والتحضير بقوة للموسم الكروى المقبل .
ومن المقرر أن يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم أمام الزمالك بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد فوزى .
خط الدفاع : محمد بيومي ومحمد هاشم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود البدري .
خط الوسط : عماد حمدي ومحمود دونجا ونادر رمضان .
خط الهجوم : محمد الشامى وعبدالرحمن مجدى وشيلونجو .
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